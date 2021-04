Forlimpopoli, continua la riqualificazione del complesso scolastico Don Milani

Tra le 40 opere finanziate dalla Regione con oltre 30 milioni di euro provenienti dal ministero dell’Istruzione, per il tramite della Provincia, figura anche il complesso della Don Milani, interessato già dallo scorso anno da importanti lavori di ampliamento, adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Il progetto, finanziato per metà da Regione e metà da Comune, per un importo complessivo di 616mila euro, sarà dedicato in particolare all’adeguamento sismico della zona mensa. Oltre a questo, al termine dell'intervento, la Scuola potrà disporre anche, al primo piano, di 2 aule nuove e di nuovi servizi igienici.

"L'investimento nella scuola, ovvero nell'adeguatezza delle strutture alle nuove esigenze didattiche e nella loro sicurezza - spiega il sindaco Milena Garavini - rappresenta certamente uno dei più significativi dell'intero bilancio comunale, e questa attenzione posta dal Comune sulla qualità e l'efficienza dell'istruzione è stata colta anche dagli uffici regionali e provinciali che ci hanno voluto sostenere nel nostro sforzo, tanto più complesso in questa fase di pandemia, con questo co-finanziamento. Se da una parte siamo quindi grati alla Regione e alla Provincia, con cui collaboriamo sui temi dell'edilizia scolastica, per il sostegno che ci hanno assicurato, dall'altra ci sentiamo sempre più impegnati ad assicurare ai nostri studenti degli spazi in cui possano compiere il loro percorso educativo in maniera sicura, serena e proficua".