Forlimpopoli, contributi a sostegno delle famiglie per abbattere i costi dei centri estivi: come fare domanda

Il Comune di Forlimpopoli mette a disposizione i contributi economici (voucher regionali) per aiutare le famiglie con bambini a sostenere le spese di frequenza dei centri estivi. A rendere possibile le erogazioni l’adesione al Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro della Regione Emilia–Romagna finanziato con i Fondi sociali europei. Possono fare domanda i nuclei familiari residenti nel Comune di Forlimpopoli con bambini e ragazzi fra i 3 ai 13 anni (se si tratta di ragazzi disabili l’età sale a 17 anni) che frequentino un centro estivo convenzionato aderente al Progetto della Regione (ubicato anche fuori dal territorio di Forlimpopoli). A titolo informativo, i centri estivi di Forlimpopoli accreditati sono “Sport Campus - Arte e Natura” di Rainbow e “Swim Camp 2024” di Acquasport

Per presentare la domanda, è requisito essenziale che entrambi i genitori siano occupati (o, se disoccupati, partecipino alle misure di politica attiva del lavoro definite dal patto di servizio); ammesse a contributo anche le famiglie in cui lavora solo un genitore, ma l’altro è impegnato in compiti di cura di familiari non autosufficienti. Inoltre, serve un’attestazione dell’Isee non superiore a 24mila euro (escluse da questa richiesta le famiglie con minori disabili). Il contributo massimo per ciascun figlio è di 100 euro a settimana, per un importo massimo di 300 euro. In caso di retta settimanale inferiore a 100 euro, potranno essere finanziate anche più di tre settimane (senza comunque superare comunque il tetto massimo erogabile). Il voucher regionale è cumulabile anche con altri contributi, purchè la loro somma complessiva non superi il costo del servizio.

Le famiglie interessate devono presentare la domanda entro il 15 maggio, compilando il modello online – accessibile solo con Spid – pubblicato sul sito del Comune a questo link https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=8530. I contributi saranno assegnati sulla base della graduatoria distrettuale che verrà stilata una volta esaminate tutte le domande. Per informazioni rivolgersi al settore Servizi sociali, telefono 0543/749233, mail servizisociali@comune.forlimpopoli.fc.it