Forlimpopoli, contributi per l'acquisto dei libri scolastici: come presentare domanda

Anche quest'anno il Ministero dell'Istruzione assicura, in collaborazione con le Regioni ed i Comuni, dei contributi per l'acquisto dei libri di testo per le scuole dell'obbligo. Ne sono infatti destinatari studenti e studentesse iscritti/e a scuole secondarie di primo e secondo grado fino a 24 anni di età. Gli studenti e le studentesse devono appartenere a nuclei familiari in possesso di un Isee di Fascia 1 (da 0 a 10.632,94 euro) o 2 (da 10.632,95 a € 15.748,78 euro). La domanda va compilata utilizzando l’applicativo disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it esclusivamente dal 6 settembre alle 18 del 26 ottobre.

Attraverso questo applicativo i dati fisici e finanziari relativi alle domande verranno inoltrati informaticamente alle Scuole frequentate e al Comune di Forlimpopoli competenti per i relativi provvedimenti istruttori. Il Comune di Forlimpopoli provvederà quindi ai controlli prevista dalla normativa e all’erogazione del contributo previsto. La definizione del contributo sarà effettuata in base al numero delle domande e delle risorse disponibili, dando priorità alle domande rientranti nella Fascia Isee 1. Il contributo non sarà comunque correlato alla spesa effettivamente sostenuta ma verrà quantificato in un importo unitario di almeno 200 euro per tutti gli studenti. Per informazioni sullo stato della domanda sarà possibile contattare lo Sportello Sociale, sito al I piano della Casa della Salute, via Bazzocchi 4, tel. 0543 749233 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 ed il martedì anche di pomeriggio dalle 15 alle 17.