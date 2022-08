Forlimpopoli, dal Comune contributi per la rinegoziazione dei canoni d’affitto

Un aiuto alle famiglie che hanno difficoltà a pagare l’affitto. Grazie alle risorse stanziate dalla Regione Emilia Romagna, il Comune di Forlimpopoli mette a disposizione contributi economici per favorire la rinegoziazione del canone di locazione, ricorrendo anche all’eventuale modifica della tipologia contrattuale. L’intervento può essere richiesto per alloggi situati nel territorio del Comune di Forlimpopoli per i quali si configura una riduzione del canone oppure una modifica della tipologia contrattuale che consenta l’abbattimento dell’importo dell’affitto, compresa la stipula di nuovi contratti di locazione a canone concordato.

Operativamente, il contributo verrà erogato ai proprietari, a fronte dell’avvenuta rinegoziazione del contratto di locazione a uso abitativo (che deve essere attivo da almeno un anno), purché siglata dopo il 3 agosto. Inoltre, il nucleo familiare residente nell’alloggio deve avere un valore Isee ordinario o corrente non superiore ai 35.000 euro. Due le modalità di rinegoziazione che permettono di ottenere i contributi. La prima è la semplice riduzione dell’importo del canone di locazione (che deve essere di almeno il 20%); il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a 800 euro. A seconda della durata della rinegoziazione, il contributo può coprire dal 70% al 90% del mancato introito.

L’altra è quella che prevede la modifica contrattuale passando dal canone libero al canone concordato (che non può comunque essere superiore ai 700 euro).In questo caso il contributo è pari all’80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con un contributo massimo non superiore ad 4.000 euro. Non può accedere a questo beneficio chi ha già ottenuto nel 2022 un contributo del “Fondo per l’emergenza abitativa” o un contributo del “Fondo per la morosità incolpevole” relativo al 2021. L’avviso completo e tutta la modulistica da utilizzare possono essere scaricati dal sito del Comune www.comune.forlimpopoli.fc.it