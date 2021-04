Forlimpopoli, dal Comune contributi per le associazioni sociali: aperto il bando

La città di Forlimpopoli si distingue per la vivacità e la ricchezza del proprio tessuto associativo, in particolare in ambito sociale. Per questo motivo l'amministrazione comunale è impegnata a sosternerlo anche attraverso l'erogazione di contributi economici per progetti d'utilità sociale, promuovendo un bando che scadrà il 30 aprile e che si rivolge alle associazioni iscritte all'Albo Comunale per attività programmate sul suo territorio.

La richiesta va compilata sull'apposito modulo scaricabile dal sito web dell'amministrazione comunale o direttamente presso l'ufficio servizi sociali, cui la domanda compilata andrà poi indirizzata. Sul medesimo sito (https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7375) è possibile prendere visione anche dei criteri di assegnazione, delle spese ammissibili e delle percentuali massime di copertura delle stesse.