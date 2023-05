Forlimpopoli, dal Comune contributi per le famiglie per coprire i costi per centri estivi

Il Comune di Forlimpopoli mette a disposizione voucher per la copertura dei costi di frequenza ai Centri Estivi per i bambini da 3 a 13 anni (nati fra il 2010 ed il 2020), o fino a 17 anni se disabili (nati fra il 2006 ed il 2020). L’iniziativa rientra nel “Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi per l’anno 2023”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna. Diversi sono i requisiti da soddisfare per beneficiare del contributo, tra cui la residenza nel Comune di Forlimpopoli, l’attestazione Isee relativa alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni non superiore a 24mila euro (escluse le famiglie con minori disabili per cui non è richiesto l’Isee) e anche la situazione lavorativa dei genitori, o del genitore nel caso di famiglie mono genitoriali.

Il contributo economico alla singola famiglia per bambino è di massimo 100 euro a settimana, per un massimo di 300 euro complessivi. Il compenso è compatibile e cumulabile con altri contributi pubblici o privati, nel rispetto però di alcune prerogative. Se il costo settimanale dovesse essere inferiore 100 euro potranno essere finanziate anche più di tre settimane. Le settimane di frequenza possono anche non essere consecutive e possono riguardare Centri Estivi differenti purché aderenti al Progetto regionale. Ad essere convenzionati con il progetto sono l'associazione “Arcobaleno i colori del movimento”, gestore del Centro estivo “Sport Campus - Arte e Natura”, l'associazione“Acquasport” Swim Camp, gestore di “Un Tuffo nell'Estate”, e Atlantide Soc.Coop. Sociale con il centro estivo “P.A Archeo Camp”. I gestori selezionati sono stati individuati tramite avviso pubblico, tra quelli che hanno partecipato inviando la domanda.

Per partecipare le famiglie interessate dovranno compilare il modulo online disponibile sul sito del Comune di Forlimpopoli entro e non oltre il 19 maggio. A seguito della raccolta delle domande, verrà quindi elaborata una graduatoria, fino ad esaurimento del budget. Precedenza assoluta sarà assicurata ai minori con disabilità certificata, per poi procedere in ordine crescente rispetto al valore dell’ISEE con priorità, in caso di valore ISEE uguale, alla domanda relativa al bambino di età inferiore. Per maggiori informazioni: https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=8292