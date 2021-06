Forlimpopoli, dal Comune nuove misure per accelerare la ripartenza: dehors, ma non solo

Dall'amministrazione comunale di Forlimpopoli nuove misure per favorire la ripartenza delle attività. Fino al 15 novembre i pubblici esercizi (bar, pizzerie e ristoranti per esempio) potranno ampliare l’occupazione del suolo pubblico fino al 150% della loro superficie interna di somministrazione. Agli esercenti di attività artigianali di prodotti alimentari senza somministrazione (compresi panificazione e prodotti da forno) e a quelle di servizio alla persona (come parrucchieri ed estetisti) è stato concesso di occupare fino ad un massimo di 10 metri quadrati di superficie esterna.

E’ stata inoltre confermata la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione prorogando in maniera automatica le precedenti autorizzazioni rilasciate, se non sono oggetto di modifiche (salvo verifiche su segnalazioni o criticità pervenute in questi mesi), e prevedendo la presentazione di una domanda in carta semplice tramite apposita modulistica dedicata per le nuove istanze, con tempi ridotti della metà rispetto i tempi di conclusione dei procedimenti.

È stata infine incentivata ulteriormente l'adesione al circuito commerciale "Shopping Pellegrino" aumentando il tetto massimo di contributo economico concesso agli esercenti - da 500 euro a 700 euro per ogni richiesta, con possibilità di adesione per tutto il territorio comunale - per l’installazione di tende e ombrelloni brandizzati con i colori ed il logo del circuito.