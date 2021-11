Forlimpopoli, digitalizzazione dei servizi: certificati anagrafici online e gratuiti per tutti

Anche per tutti i cittadini di Forlimpopoli sarà possibile usufruire del nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale residente relativo all'acquisizione via web dei certificati anagrafici. Tutti i residenti a Forlimpopoli hanno ora la possibilità di leggere, scaricare e stampare i propri dati anagrafici direttamente da casa, in modo autonomo, semplice e gratuito, senza la necessità di recarsi allo sportello e pagare il bollo.

I certificati potranno essere richiesti per sé o per un componente della propria famiglia e possono essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato). Per farlo, basta accedere al portale https://www.anpr.interno.it, passando anche attraverso il sito del Comune di Forlimpopoli, tramite Spid - Sistema Pubblico di Identità Digitale, Carta d’Identità Elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di appartenenza oppure tramite Carta nazionale dei servizi.

Sono al momento 14 i certificati che si possono scaricare: Anagrafico di nascita, Anagrafico di matrimonio, di cittadinanza, di Esistenza in vita, di Residenza, di Residenza AIire, di Stato civile, di Stato di famiglia, di Residenza in convivenza, di Stato di famiglia Aire, di Stato di famiglia con rapporti di parentela, di Stato Libero, Anagrafico di Unione Civile, di Contratto di Convivenza.

Un'innovazione importante per la semplificazione burocratica e la digitalizzazione, destinato a cambiare in meglio il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.