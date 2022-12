Forlimpopoli, donato un defibrillatore alla Croce Rossa in memoria di Alessandra Amici

La famiglia Amici ha donato alla Croce Rossa Italiana di Forlimpopoli-Bertinoro un defibrillatore semiautomatico, che sarà utilizzato per la formazione e la sicurezza di tutto il territorio. Domenica mattina in Piazza a Forlimpopoli, oltre alla presidente della Croce Rossa Debora Luongo erano presenti anche le sindache di Forlimpopoli e Bertinoro, Milena Garavini e Gessica Allegni. "II Dae è in memoria di Alessandra Amici, un gesto memorabile da parte di tutta la sua famiglia - spiega Luongo -. Ringraziamo quindi la madre Nadia, il padre Giorgio, il marito Mattia e la figlia Mia".