Forlimpopoli, è online l'avviso di operatori economici abilitati a collaborare

È online sul sito del Comune di Forlimpopoli l’avviso pubblico bandito dall’amministrazione per creare un elenco degli operatori economici da interpellare per l'esecuzione dei lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate sotto soglia. I lavori sono suddivisi in Categorie classificate secondo la classificazione per l'attestazione Soa di opere in categorie generali e specializzate per cui gli operatori economici che richiederanno l'iscrizione nell'Elenco dovranno specificare le categorie di interesse attraverso l'istanza di iscrizione e l'importo dei lavori per i quali chiede di essere invitato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di indicazioni importanti perchè la selezione degli operatori economici da consultare avverrà applicando il filtro inerente la Categoria pertinente. "Si evidenzia che con questo avvso non viene bandita alcuna procedura concorsuale nè è prevista la compilazione di graduatorie di merito - specifica l'amministrazione comunale -. L'elenco presenta infatti carattere aperto, per cui gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento possono richiedere l'iscrizione in qualsiasi momento". L'amministrazione provvederà all'aggiornamento dell'Elenco con l'inserimento delle nuove iscrizioni o di modifica delle precedenti a cadenza annuale, eccezion fatta per il 2021, in cui gli aggiornamenti saranno semestrali. Per l'anno in corso le domande pervenute entro il 26 ottobre saranno inserite in elenco entro la fine del mese con decorrenza 1 novembre. L'avviso integrale e i relativi moduli sono disponibili sul sito www.comune.forlimpopoli.fc.it.