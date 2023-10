Forlimpopoli, è possibile iscriversi agli Albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori

Sono aperti i termini per fare domanda di iscrizione all’Albo dei Presidenti di seggio e a quello degli scrutatori, in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Le richieste per l’Albo dei Presidenti vanno presentate entro il 31 ottobre, mentre chi desidera iscriversi all’albo degli scrutatori avrà tempo fino al 30 novembre. Gli avvisi completi per entrambe gli incarichi sono pubblicati sul sito del Comune di Forlimpopoli insieme al modulo per la domanda e le istruzioni per l’invio. Per ogni altra informazione, è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale Comunale: 0543-749227.