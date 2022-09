Forlimpopoli, fondi per le nuove attività in centro: contributi fino a 4mila euro

L’amministrazione comunale di Forlimpopoli prosegue il suo impegno per la valorizzazione commerciale del centro storico prevedendo contributi economici a fondo perduto per l’avvio di nuove imprese commerciali e artigianali in centro storico. A questo scopo il Comune ha stanziato la somma di quasi 28mila euro che servirà per erogare i benefici: il valore massimo del contributo erogabile ammonta a 4000 euro, che sale a 5mila euro per via Costa, come previsto nel quadro delle azioni per la riqualificazione di questa via.

“Questa iniziativa - esordisce il sindaco Milena Garavini, affiancata da Raffaella Mazzotti, responsabile del VI Settore Edilizia Privata Territorio e Ambiente del Comune, e della funzionaria Nicoletta Parente - nasce da un percorso condiviso con le associazioni di categoria con l’intento di incentivare le attività nel centro storico e così dare impulso a quest’area così importante per la città. L’idea ci è venuta dopo il duro periodo del Covid, viste le difficoltà delle imprese, ma è diventata anche più stringente alla luce dell’attuale situazione. E si inserisce perfettamente nell’alveo degli interventi già intrapresi con Shopping Pellegrino e il piano di rigenerazione urbana. Quello che ci sta a cuore è vivificare e valorizzare il nostro centro storico, favorendone la qualità e lo sviluppo secondo le linee che abbiamo individuato già da alcuni anni, e siamo convinti che l’insediamento di nuove attività gioverà anche a quelle esistenti”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le associazioni di categoria (rappresentate da Fabio Lucchi per Confesercenti, Gabriele Mambelli per Confcommercio, Gianluigi Bandini per Confartigianato, Giovanni Montevecchi per Cna insieme al presidente del distretto di vallata di Cna Forlì-Cesena Villiam Antonelli) che hanno rimarcato l’importanza di interventi di questo tipo a sostegno del tessuto imprenditoriale: "davanti a situazioni di sofferenza, come quella con cui è alle prese da tempo il commercio di vicinato, gli aiuti sono indispensabili". Secondo i rappresentanti delle associazioni, "iniziative come quella del Comune di Forlimpopoli sono un esempio di quello che un amministrazione locale può fare per andare incontro alle imprese, specialmente nei momenti più critici".

Il bando

Il bando è pubblicato sul sito del Comune https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/insieme ai moduli necessari per le domande, che andranno presentate entro il 28 ottobre. Possono candidarsi gli imprenditori che nei prossimi mesi avvieranno un’impresa commerciale o artigianale nell’area compresa nel perimetro delimitato da via Baldini – via De Gasperi, via Duca d’Aosta – via Mazzini – via Circonvallazione. Ampio il ventaglio delle tipologie ammissibili a contributo: negozi al dettaglio, imprese artistiche e artigianali; imprese enogastronomiche con o senza somministrazione, legate alla tradizione gastronomica, pubblici esercizi, e anche attività di tipo turistico-ricettivo (ad esempio B&B).

Le domande saranno valutate da un’apposita commissione che assegnerà a ciascuna un punteggio (fino a un massimo di 100 punti) sulla base di una griglia di criteri. Il maggior peso sarà attribuito alla rispondenza agli indirizzi della Giunta Comunale del progetto d’impresa e alla qualità del progetto stesso. Un’ulteriore attribuzione di punteggio è prevista per le attività a prevalente partecipazione femminile e/o giovanile ( età inferiore a 35 anni).