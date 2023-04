Forlimpopoli,gestione dell’ex Chalet dei Giardini: indetta dal Comune la gara di selezione

E’ stata indetta dal Comune di Forlimpopoli la selezione per l’affidamento in concessione dell’edificio “Ex Chalet dei Giardini insieme all’area verde circostante di proprietà comunale, per la realizzazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande. La concessione ha la durata di 6 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni. Obiettivo della concessione è la valorizzazione e la riqualificazione di questo punto nevralgico della città, favorendo il recupero di un’area fortemente frequentata data la sua vicinanza al centro storico, nonché per contribuire a uno sviluppo ulteriore della vita sociale delle persone che possono ritrovarsi in un luogo conviviale.

Il complesso immobiliare in questione è costituito da un edificio in muratura con annessa veranda e si trova all’interno di un’area verde. La selezione è aperta a chiunque interessato, sia persona fisica sia giuridica, purché soddisfi diversi requisiti, tra cui l’iscrizione alla Camera di Commercio per oggetto analogo a quello per cui è disposta la concessione. Mediante procedura a evidenza pubblica con base d’asta di 15mila euro l'aggiudicazione della concessione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Offerta tecnica, cioè la proposta progettuale di gestione del complesso combinata con l’esperienza pregressa in attività simili, e offerta economica saranno valutate da un’apposita Commissione giudicatrice, che assegnerà un punteggio a entrambe. Termine ultimo per presentare l’offerta è il 15 maggio alle 13, inviando all’Ufficio Protocollo del Comune di Forlimpopoli tutta la documentazione amministrativa necessaria e le due offerte, quella tecnica e quella economica. Per tutte le specifiche: https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=2047