Forlimpopoli, ginnastica per anziani e disabili: dal Comune contributi alle associazioni

Anche quest’anno il Comune di Forlimpopoli s'impegna a sostenere la partecipazione degli anziani e delle persone con specifiche patologie ai corsi organizzati sul territorio comunale da associazioni sportive o da palestre attraverso l’abbattimento dei costi delle rette all’utenza. Le domande redatte dagli organizzatori dovranno pervenire, sull'apposita modulistica, a Comune di Forlimpopoli — Piazza Fratti 2 - 47034 Forlimpopoli, entro il 4 ottobre.

"I corsi, da tenersi in spazi all'interno del Comune di Forlimpopoli, dovranno essere dedicati alla "ginnastica dolce per anziani e per la prevenzione delle disabilità" (rivolti a coloro che hanno almeno 65 anni e a tutti coloro che hanno dai 60 ai 64 anni e necessitano di attività motoria per patologie come l’osteoporosi o l’artrosi) (in questo caso è necessaria la certificazione del medico di medicina generale attestante la patologia presente), oppure all’attività fisica adattata (per persone affette da patologie muscolo-scheletriche e neuro-muscolari) o, ancora, all’esercizio fisico adattato (per persone affette da altre patologie croniche)", spiega il Comune.

Per ogni persona effettivamente partecipante residente a Forlimpopoli è previsto un contributo del Comune di 10 € (liquidato direttamente alla palestra o società sportiva), oltre ad un buono Aacquisto del Conad Superstore di Forlimpopoli da 5 euro (fino a disponibilità), per ogni mese frequentato da ottobre a maggio 2022 per un massimo di 8 mesi complessivi. La quota di frequenza a carico di ogni partecipante dovrà essere compresa fra 30 e 40 euro mensili. E' inoltre possibile richiedere una quota d'iscrizione pari al massimo a 20 euro. Bando e modulo di domanda sono reperibile all’indirizzo https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7618