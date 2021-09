Forlimpopoli, il cimitero nuovo di via Papa Giovanni chiuso nel weekend per lavori

L’amministrazione comunale di Forlimpopoli ha pianificato alcuni lavori di manutenzione ordinaria al Cimitero di via papa Giovanni, che ne rendono necessaria la chiusura al pubblico, facendoli coincidere con le due giornate di sabato e domenica. In quelle due giornate si svolgerà infatti la manifestazione Ironman che avrebbe comunque reso difficile l'accesso al cimitero. In questo modo si conta di ridurre al minimo il disagio alle famiglie. Il cimitero vecchio resterà invece regolarmente aperto.

Foto di repertorio