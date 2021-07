Forlimpopoli, il Comune apre un bando per sponsorizzare le artusiane

Le sponsorizzazioni saranno operativamente finalizzate a rendere disponibili per l'amministrazione comunale maggiori risorse per le iniziative dell’Artusiana

La Festa Artusiana rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e frequentati dell’estate in Romagna con la sua combinazione unica di gastronomia e cultura, tra spettacoli teatrali, degustazioni, mostre, show cooking e conver¬sazioni letterarie, proponendosi quindi anche come vetrina di particolare interesse per le aziende del settore. Il Comune di Forlimpopoli ha emesso a tal scopo un bando finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte degli operatori interessati per la 25esima edizione della Festa Artusiana, che si terrà dal 31 luglio all'8 agosto.

Le sponsorizzazioni saranno operativamente finalizzate a rendere disponibili per l'amministrazione comunale maggiori risorse per le iniziative dell’Artusiana. I benefit riconosciuti agli sponsor e tutte le informazioni sulle modalità operative della collaborazione sono indicati nell’avviso scaricabile dal sito dell’Amministrazione comunale all’indirizzo: https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7526