Forlimpopoli, il Comune cerca sponsor per la rotonda Mazzini Turati-Duca D'Aosta

Dopo quello per la rotatoria all'ingresso della città, è da poche ore online il bando per la sponsorizzazione di un'altra rotatoria nel comune di Folrimpopoli, quella all’incrocio tra le vie Mazzini Turati e Duca d’Aosta. La base d’asta è di 2mila euro e la scadenza per partecipare è il 2 agosto, possono partecipare le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni costituite con atto notarile. Il proponente, a titolo di sponsorizzazione, partecipa alla manutenzione dell’area verde provvedendo a versare alla data della stipula la quota annua offerta in fase di gara.

Inoltre provvederà a fornire due targhe con il nome dello sponsor che il Comune affiggerà all’interno della stessa rotatoria. Informazioni, bandi, planimetrie e contatti su https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=1861. E' ancora aperto - scadrà infatti il prossimo 19 luglio - anche il succitato bando per la sponsorizzazione dell’area verde della rotatoria tra le vie Circonvallazione, Baldini e Crocetta.