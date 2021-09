Forlimpopoli, il Comune cerca sponsor per la rotonda tra via Marconi e via Matteotti

Dopo le rotatorie all’ingresso della città e quella su via Duca d’Aosta, l’amministrazione comunale di Forlimpopoli ha emesso un bando per la sponsorizzazione anche della rotatoria tra via Matteotti e via Marconi al fine di renderla non solo più sicura ma anche più curata esteticamente nel complesso dell’opera di arredo urbano delle vie di maggior flusso veicolare della città. Possono presentare domanda sia persone fisiche che giuridiche e le associazioni.

La domanda va presentata all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le 12 del 30 settembre utilizzando i moduli disponibili sul sito web del Comune stesso (https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=1889). Si aggiudicherà la gara chi presenterà l'offerta economica con il rialzo percentuale maggiore (con base d’asta pari a 2.000 euro annui, oltre Iva), fermo restando il principio di rotazione (l'amministrazione considererà inizialmente solo le offerte di ditte non aggiudicatarie di sponsorizzazioni di altre rotatorie site all'interno del territorio comunale). L’accordo avrà durata triennale.