Forlimpopoli, il Comune cerca un esperto d'attuazione policy per il settore Governo del Territorio

Il Comune di Forlimpopoli ha indetto una selezione pubblica per individuare un ‘esperto tecnico di attuazione policy’ a cui conferire un incarico a tempo determinato presso il Settore Governo del Territorio. Si tratta di un’assunzione effettuata sulla base dell’articolo 110, comma 1 del decreto legislativo numero 267/2000. Per partecipare, i candidati devono essere in possesso di una laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o Architettura. Inoltre devono essere abilitati all’esercizio della professione di ingegnere o di architetto e avere svolto per almeno cinque anni attività presso pubbliche in qualità di funzionari (ex cat. D) con profilo di istruttore direttivo tecnico o equivalente-superiore. Le domande di partecipazione vanno presentate entro le 13 del 19 gennaio. L’avviso completo è pubblicato sul sito del Comune di Forlimpopoli.