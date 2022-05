Forlimpopoli, il Comune cerca un istruttore direttivo per i Servizi Sociali

Il Comune di Forlimpopoli ha attivato una procedura di mobilità esterna verso altri enti per coprire un posto di istruttore direttivo amministrativo dei Servizi Scolastici e Sociali a tempo indeterminato. L’avviso pubblico è stato pubblicato nei giorni scorsi dalla Provincia di Forlì-Cesena ed è rivolto a tutti i dipendenti di enti pubblici in possesso dei requisiti richiesti. La figura cercata sarà inserita nel Settore IV Cultura-Sport- Servizi Sociali del Comune e opererà in particolare nell’ambito dei Servizi sociali: fra le altre cose, sarà responsabile dell’organizzazione di tutti i servizi e progetti relativi all’ambito dei servizi sociali (minori, anziani, portatori di handicap e non abbienti) e del servizio asilo nido.

Possono presentare domanda i dipendenti di altre amministrazioni inquadrati con un profilo analogo a quello ricercato e che siano in possesso della laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze dell’Amministrazione, Sociologia, Economia o titolo equipollente. Le domande vanno presentate alla Provincia entro le ore 13 del 16 maggio. L’avviso completo si può consultare sul sito del Comune di Forlimpopoli https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7884