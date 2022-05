Forlimpopoli, il Comune cerca volontari per la Festa Artusiana: si aprono le candidature

In vista della 26esima edizione della Festa Artusiana – in programma dal 25 giugno al 3 luglio – il Comune di Forlimpopoli ha appena lanciato un bando per ‘arruolare’ volontari disponibili ad affiancare lo staff dell’Ufficio Cultura nei nove giorni della manifestazione. Nello specifico, i volontari collaboreranno con gli operatori del Comune in varie attività relative alla Festa: dall’informazione al pubblico all’assistenza agli ospiti (artisti degli spettacoli, chef degli show-cooking, esperti delle conferenze, etc.) dalla distribuzione dei materiali al raccordo del personale tra i diversi punti della Festa.

Un’occasione da non perdere per vivere da vicino l’atmosfera della Festa, conoscerne i protagonisti, dalle realtà associative forlimpopolesi alle tante aziende locali e nazionali coinvolte nei vari settori, dall’enogastromomia all’intrattenimento , sentirsi parte attiva della comunità. Per candidarsi c’è tempo fino al 5 giugno. L’avviso pubblico e il modulo per aderire possono essere scaricati collegandosi al sito del Comune di Forlimpopoli (https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=1964), mentre per informazioni è possibile contattare lo 0543 749234, o anche inviar una mail a festaartusiana@comune.forlimpopoli.fc.it. I volontari riceveranno in omaggio una maglietta della Festa, e ingressi omaggio per il cinema Verdi e per il Museo Archeologico Tobia Aldini, oltre ad un buono giornaliero per cenare alla Festa stessa.