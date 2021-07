Forlimpopoli, il Comune ci riprova: nuova asta per i tre scuolabus

Saranno ammesse solo offerte in aumento sui prezzi a base d’asta, aumento che deve essere indicato in percentuale della base stessa

Il Comune di Forlimpopoli mette all’asta tre scuolabus di diverse dimensioni e valore. Si tratta di un Fiat Iveco 49.12 del 1997 da 32 posti, di un Fiat Iveco 50C13/56 del 2002 da 34 posti e di un Fiat Iveco 65C15 sempre del 2002 da 37 posti con base d'asta di 1.280 euro, 3.840 euro e 5.760 euro. Saranno ammesse solo offerte in aumento sui prezzi a base d’asta, aumento che deve essere indicato in percentuale della base stessa. L’asta sarà dichiarata valida anche se perverrà una sola offerta valida.

Nel caso in cui un partecipante desideri presentare un’offerta per più di un veicolo, dovrà presentare una unica domanda di partecipazione con una offerta economica per ogni singolo veicolo. I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta - pena l’esclusione dalla gara - devono pervenire entro e non oltre le 12 del giorno 19 agosto all’Amministrazione comunale.

Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme compresa la consegna a mano. Gli interessati potranno visionare i veicoli e la relativa documentazione rivolgendosi all’ Ufficio Scuola – Noris Bondi - previo appuntamento telefonico al n. 0543/749235. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Scuola – Noris Bondi (0543-749235 – e-mail: noris.bondi@comune.forlimpopoli.fc.it

Copia integrale del bando e della modulistica è disponibile all’indirizzo: terzo avviso di asta pubblica per l'alienazione di 3 veicoli di proprietà del Comune di Forlimpopoli (Fc).