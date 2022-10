Forlimpopoli, il Comune incentiva le nuove attività in centro: sul piatto ci sono 28mila euro

C’è tempo fino al 28 ottobre per richiedere i contributi stanziati dall’Amministrazione comunale di Forlimpopoli a sostegno delle nuove attività commerciali e artigianali insediate in centro storico. Per finanziare l’intervento, lanciato a metà settembre, ci sono complessivamente quasi 28mila euro: il valore massimo erogabile ammonta a 4000 euro, che sale a 5000 euro per via Costa, come previsto nel quadro delle azioni per la riqualificazione di questa via.

Possono presentare domanda gli imprenditori che nei prossimi mesi avvieranno, nell’area compresa nel perimetro delimitato da via Baldini – via De Gasperi, via Duca d’Aosta – via Mazzini – via Circonvallazione, un’impresa commerciale o artigianale. Fra le tipologie ammissibili: negozi al dettaglio, imprese artistiche e artigianali; imprese enogastronomiche con o senza somministrazione, legate alla tradizione gastronomica; pubblici esercizi, e anche attività di tipo turistico-ricettivo (ad esempio B&B).

Insieme alla domanda, i richiedenti dovranno allegare una serie di documenti relativi allo sviluppo dell’impresa, fra cui una relazione tecnica del progetto con relativo business plan; il piano economico-finanziario. Fra le spese che potranno essere coperte ci sono l’affitto annuo del locale (fino a un massimo del 50%), lavori di ristrutturazione, l’acquisto di arredi, attrezzature, programmi informatici, strumenti tecnologici, ecc.

Le domande saranno valutate da un’apposita commissione che assegnerà a ciascuna un punteggio (fino a un massimo di 100 punti) sulla base di una griglia di criteri. Il maggior peso sarà attribuito alla rispondenza agli indirizzi della Giunta Comunale del progetto d’impresa e alla qualità del progetto stesso. Un’ulteriore attribuzione di punteggio è prevista per le attività a prevalente partecipazione femminile e/o giovanile ( età inferiore a 35 anni). Il bando è pubblicato sul sito del Comune https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/insieme ai moduli necessari per le domande.