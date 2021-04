Forlimpopoli, il Comune mette all'asta tre scuolabus

Le offerte, solo in aumento sui prezzi a base d'asta, dovranno essere presentate in plichi sigillati

Il Comune di Forlimpopoli rende noto che giovedì 13 maggio, alle 8:30, si terrà una pubblica asta nella sede del Comune di Forlimpopoli, in sala della Giunta, per la vendita di tre automezzi. Si tratta di tre scuolabus Fiat Iveco, uno del 1997 da 32 posti e due del 2002 da 34 e 37 posti, con base d'asta rispettivamente pari a 2mila, 6mila e 9mila euro. Le offerte, solo in aumento sui prezzi a base d'asta, dovranno essere presentate in plichi sigillati, consegnati con qualsiasi metodo compresa la consegna a mano. Per tutte le informazioni sulla possibilità di visionare i mezzi e sulle modalità di partecipazione all'asta si rinvia al sito dell'amministrazione comunale nella sezione notizie (all'indirizzo https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7394).