Forlimpopoli, il Comune sostiene l’attività fisica degli anziani: previsti anche buoni spesa

Il Comune di Forlimpopoli intende favorire l’attività fisica delle persone anziane e per questo ha pubblicato un bando rivolto alle associazioni sportive e alle palestre (aderenti alla rete delle palestre e associazioni sportive che promuovono salute) che intendono promuovere nel territorio comunale corsi di ginnastica dolce per ‘over 65’, di attività motoria adattata per persone con patologie muscolo-scheletriche, o di esercizio fisico adattato per chi soffre di patologie croniche (ad es. cardiovascolari, respiratorie, ecc.).

Per ogni persona effettivamente partecipante residente a Forlimpopoli è previsto un contributo del Comune di 10 euro (liquidato direttamente alla palestra o società sportiva), oltre ad un buono acquisto del Conad Superstore di Forlimpopoli da 5 euro (fino a disponibilità), per ogni mese frequentato da ottobre 2023 a maggio 2024 per un massimo di 8 mesi.

La quota di frequenza a carico di ogni partecipante dovrà essere compresa fra 30 e 40 euro mensili. È possibile richiedere una quota d’iscrizione pari al massimo a 20 euro. Per presentare le domande, redatte su apposito modulo, palestre ed associazioni sportive hanno tempo fino al 5 marzo. Il testo completo del bando e la relativa documentazione si possono scaricare sul sito del Comune di Forlimpopoli https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx