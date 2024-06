Forlimpopoli, il mercato ambulante del giovedì si trasferisce durante la Festa Artusiana

Anche quest’anno, durante la Festa Artusiana il mercato ambulante di Forlimpopoli si trasferisce. Già giovedì 20 giugno le bancarelle non saranno in piazza Garibaldi, ma si potranno trovare in viale Roma, nel parcheggio Piazzetta del Bersagliere e nel parcheggio di via De Gasperi. Stessa collocazione nella mattina del 27 giugno.