Forlimpopoli, il mercato ambulante del giovedì torna nelle piazze del centro

Termina lo spostamento dell’area mercatale in viale Roma e negli spazi adiacenti determinato nelle settimane scorse in particolare dall’emergenza Covid-19: da giovedì 3 settembre tutti i banchi del mercato torneranno nel centro della città, dopo una riorganizzazione degli spazi leggermente diversa che consentirà comunque le necessarie condizioni di sicurezza sia per il pubblico che per gli operatori. "L’esperienza del mercato in Viale Roma e Piazza del Bersagliere e Piazza Pio la Torre è stata complessivamente positiva - chiarisce il sindaco Milena Garavini - abbiamo raccolto diversi apprezzamenti da parte della cittadinanza e anche da parte degli ambulanti, in particolare per gli spazi ampi e il viale alberato".

"Ringraziamo a questo proposito la Associazione Protezione Civile che ha collaborato in maniera importante alla ripartenza del mercato non appena possibile. In ogni caso quando abbiamo spostato il mercato in Viale Roma ci eravamo impegnati a riportarlo nella sua collocazione storica e per questo abbiamo fatto un percorso condiviso con le associazioni di categoria e con gli stessi operatori del mercato, che ringraziamo per la loro disponibilità, al fine di risistemare gli spazi sotto il punto di vista della sicurezza e della distanza interpersonale - conclude -. Il ritorno mercato ambulante nelle piazze del centro vuole quindi essere un ulteriore passo verso la ripresa della piena normalità della vita cittadina, non solo sul piano economico, ma anche delle relazioni sociali, di cui il centro cittadino è da sempre il cuore e il simbolo".