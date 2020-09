Forlimpopoli, il Museo Archeologico torna alla sua piena operatività

Sabato dalle 10 torna alla sua piena operatività il Maf, Museo Archeologico di Forlimpopoli. Il Museo, fondato nel 1961 e ospitato nelle suggestive sale della Rocca Ordelaffa di epoca rinascimentale, custodisce preziose testimonianze della storia e dell’archeologia locali e ospita regolarmente mostre temporanee di arte contemporanea.

"Siamo lieti – dichiara il sindaco Milena Garavini - di poter riaprire il Museo Archeologico della nostra città, che non è solamente uno spazio ricco di storia in sé e per le collezioni che conserva, ma è prima di tutto un luogo identitario in cui i cittadini possono ritrovare le ragioni e i fondamenti della propria storia come comunità. A breve presenteremo anche il cartellone delle mostre temporanee, che, non a caso, sono spesso frutto della collaborazione con le diverse realtà associative del territorio, che nel Museo riconoscono una propria 'casa'".

Dopo il lockdown e le aperture estive in occasione dei principali eventi cittadini, il museo torna agli orari consueti del sabato (dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30) e della domenica (dalle 15.30 alle 18.30), ferma restando la possibilità per scolaresche e gruppi di prenotare una visita anche nei giorni feriali.