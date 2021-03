Forlimpopoli, il nido "La Lucciola" apre le iscrizioni e organizza un open day

Rimarranno aperti fino al 19 aprile, i termini per effettuare le domande di iscrizione dei bambini di età compresa (a settembre 2021) tra i 9 ed i 32 mesi all’asilo nido "La Lucciola". La domanda di iscrizione va effettuata sul sito del comune (www.comune.forlimpopoli.fc.it) accedendo - tramite la “sezione utilità” - ai “servizi scolastici”. Qui occorrerà registrarsi e creare le proprie credenziali. Le domande saranno istruite dall'Ufficio Servizi Sociali sulla base del regolamento comunale scaricabile sempre dal sito comunale (sezione Servizi Sociali).

L’asilo nido “La Lucciola”, sito in via Allende, è gestito in concessione dal Comune, dalla coop. soc. Formula Servizi alle Persone. Per l’anno 2021-2022 sarà attivo sarà organizzato in due sezioni: 9-20 mesi e 21-33 mesi. Al fine di presentare in maniera più puntuale la sua attività educativa l'asilo ha organizzato due open day per le giornate di sabato 10 aprile dalle 10 alle 12 e di martedì 13 aprile dalle 16.30 alle 18.30, previo appuntamento (0543.474876 o 340.5462963 o michelaventuri@formulaserviziallepersone.it).