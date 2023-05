Forlimpopoli, il programma per la celebrazione del 2 giugno

In occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, il Comune di Forlimpopoli inizia le celebrazioni alle ore 9 con l’alzabandiera nella Rocca in Piazza Garibaldi. Organizzata in collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle ragazze, il Gruppo Alpini Forlimpopoli, con riferimento anche al progetto "Dare futuro alla memoria", l’iniziativa vedrà gli interventi della sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini e del presidente della sezione "Corrado Matteucci" dell'AMI Aride Poletti. I cittadini sono invitati a esporre la bandiera tricolore simbolo della Repubblica Italiana