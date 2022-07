Forlimpopoli, il sindaco Garavini a Salotto Blu: "Abbiamo superato i 13mila abitanti grazie alla qualità della vita"

Non si attribuisce particolari meriti Milena Garavini per l'incremento demografico fatto registrare dalla comunità artusiana: "In questo incarico metto tutta me stessa, ma vengo dopo ottimi amministratori del passato e vivo in una cittadina attiva, solidale, caratterizzata dallo spirito di iniziativa di tanti". Garbata, risoluta, figlia di contadini divenuti commercianti, formatrice professionale per mestiere, Garavini risulta, comunque, popolare tra i concittadini. Intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda gioved alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, visibile nella intera Emilia Romagna, il sindaco ha detto, tra l'altro che "storia, tradizione e collocazione geografica ci favoriscono, le nostre tante iniziative sono affollate, farci conoscere è abitudine consolidata. Poi qui si vive e si respira bene, i riconoscimenti ambientali che Forlimpopoli ha ricevuto negli ultimi anni lo testimoniano. C'è voglia di fare e di stare assieme, chi ci viene a trovare se ne rende conto. Senza prenderci troppo sul serio, guardiamo al futuro con fiducia".