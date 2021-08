Forlimpopoli in lutto: addio Marco Comandini, vicepresidente dell'Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese

Si è spento sabato all'Hospice di Forlimpopoli Marco Comandini, vicepresidente dell’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese, organizzatore della Segavecchia. Ne danno la triste notizia il presidente dell’Ente stesso, Mirco Campri, e il consiglio direttivo.

“In questo momento il sentimento che proviamo è un misto di commozione e rabbia, per la perdita di un così giovane amico – dichiara Campri - perché la nostra Associazione non ha perso solo il vicepresidente, ma un punto di riferimento su cui contare sempre in qualsiasi momento soprattutto nelle situazioni più complesse".



"Quello tra Marco e la Segavecchia è un legame che parte da lontano, dapprima come spettatore, poi all'interno di un gruppo di carristi con cui ha portato avanti progetti e manifestazioni - prosegue -. Era da sette anni vicepresidente dell'Associazione, con uno speciale attaccamento ai valori e alle tradizioni legate alla Segavecchia, impegnandosi a fondo perché questi valori rimanessero vivi nelle giovani generazioni. Credo che veramente tra Marco e questa manifestazione ci fosse un legame importante ed è per questo che stiamo valutando la possibilità di intitolare a lui un premio legato proprio al mantenimento delle tradizioni e al coinvolgimento dei bambini e delle scuole".



"Ricordo che, anche nei momenti più difficili in cui la sua malattia si faceva sentire con forza, lo trovavi intento a lavorare nel capannone dove si costruiscono i carri allegorici. In un torrido pomeriggio di agosto di qualche anno fa mi confidò che qui stava bene e recuperava la forza che gli serviva per andare avanti", conclude.