Forlimpopoli, in Piazza Pompilio una panchina letteraria dedicata ad Artusi

Nell'ambito della Festa Artusiana, in programma fino a domenica a Forlimpopoli, è stata inaugurata mercoledì pomeriggio in Piazza Pompilio una panchina letteraria dedicata ad Artusi. All'appuntamento hanno partecipato tra gli altri il sindaco Milena Garavini e l'assessore alla Cultura Paolo Rambelli. E' stata presentata poi all’Arena centrale in Piazza Fratti una nuova moneta appartenente alla serie Cultura Enogastronomica Italiana dedicata all'Emilia-Romagna. La moneta, del valore nominale di 5 euro, presenta una composizione di vari elementi tipici della nostra regione.