Forlimpopoli inaugura la panchina rossa in memoria di tutte le donne vittime di femminicidio

Nell'ambito delle iniziative per la Festa della Donna, sabato il Comune di Forlimpopoli inaugurerà, alle 15.30, "La panchina rossa" nell'area verde di via Mainino Ausa Vecchia in memoria di tutte le donne vittime della violenza di un uomo "perché la violenza non è mai amore". L'evento, a causa delle restrizioni per il Covid, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell'amministrazione,

L'evento è promosso dal Comune di Forlimpopoli, nell'ambito della rassegna Dare Futuro alla Memoria ed in linea anche con il dettato della "Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale" (che ha tra i propri obiettivi la sensibilizzazione sui temi della sicurezza) cui ha recentemente aderito. L'iniziativa è in collaborazione con la Compagnia Sartoria Teatrale, che proporrà anche la lettura di due brani, e con l'associazione giovanile Time Off che ha dipinto la panchina, su cui sarà affissa una targa col numero verde antiviolenza 1522.