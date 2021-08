Forlimpopoli, indetto un concorso per un posto da istruttore direttivo contabile

Il sindaco ha facoltà di incaricare il candidato risultato vincitore e assunto in servizio come Responsabile titolare di posizione organizzativa del Settore Bilancio e Finanze

Il Comune di Forlimpopoli ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto da istruttore direttivo contabile - Categoia D - da assegnare al Settore Bilancio e Finanze. Il sindaco ha facoltà di incaricare il candidato risultato vincitore e assunto in servizio come Responsabile titolare di posizione organizzativa del Settore Bilancio e Finanze.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della Laurea in Economia e Commercio o equipollenti. La selezione viene effettuata per titoli ed esami (una prova scritta ed una orale). La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata a: Comune di Forlimpopoli – Settore Segreteria e presentata, pena l'esclusione dalla selezione, entro il termine perentorio di giovedì 16 settembre alle 12.

La prova scritta per tutti i candidati ammessi si svolgerà il giorno giovedì 30 settembre alle 15 mentre la prova orale si svolgerà a partire dal giovedì 7 ottobre dalle 9,30. Copia integrale del bando è disponibile all’indirizzo https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=17171&idArea=20609&idCat=20609&ID=20609&TipoElemento=area#