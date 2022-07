Forlimpopoli, l'impegno del Comune: Centro educativo pomeridiano per i minori in difficoltà

Il Comune di Forlimpopoli offre un sostegno per favorire la frequenza del Centro educativo pomeridiano da parte dei bambini e dei ragazzi con disagio sociale e scolastico. Per i minori appartenenti a famiglie prese in carico dai Servizi Sociali, infatti, c’è la possibilità di usufruire del servizio senza dover pagare la tariffa, che sarà coperta dal Comune. Sul sito del Comune di Forlimpopoli è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande.

I richiedenti non devono essere proprietari di immobili diversi dalla casa di abitazione, di auto con cilindrata superiore ai 1600 cc, di natanti o fuoribordo, e devono avere un Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 8.171,45 euro. La scadenza per presentare le domande è fissata per il 15 settembre. La presentazione della domanda, però, dovrà essere preceduta da un colloquio con l’assistente sociale, da fissare telefonando allo Sportello Sociale tel. 0543/7492333.