Forlimpopoli, la Polizia Locale riceve i cittadini su appuntamento: presidio aperto al giovedì

Sarà il giovedì (festivi esclusi), dalle 10 alle 12 la giornata di apertura al pubblico, previo appuntamento, del presidio della Polizia Locale Unione Forlivese – Presidio di Forlimpopoli. Nel giorno di apertura gli agenti della polizia locale saranno disponibili per fornire informazioni anche per quanto riguarda l’area del mercato. L’appuntamento può essere fissato telefonicamente al numero 0543 745215 o 3386327526 o scrivendo all’indirizzo mail pl.forlimpopoli@romagnaforlivese.it. In caso di urgenze sarà comunque possibile fissare un appuntamento al di fuori della giornata fissata per l’apertura.