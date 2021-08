Forlimpopoli, la proposta del Comune per la Loggia della Beccheria: "Un bar o osteria"

Alcuni addetti dell'Amministrazione saranno in Piazza Pompilio, vicino alla Loggia della Beccheria per chiedere l'opinione dei cittadini su un nuovo progetto di rigenerazione del centro storico

In occasione della 25esima edizione della Festa Artusiana, l'Amministrazione comunale ha deciso di attivare un nuovo percorso partecipativo per promuovere la conoscenza ed il coinvolgimento della cittadinanza nelle fasi di trasformazione in atto nella città. Nelle serate di giovedì e venerdì alcuni addetti dell'Amministrazione saranno in Piazza Pompilio, vicino alla Loggia della Beccheria (cioè di fianco alla sede attuale del "Ristorante Anna"), per chiedere l'opinione dei cittadini su un nuovo progetto di rigenerazione del centro storico.

Il progetto che verrà sottoposto è quello di rigenerazione della Loggia della Beccheria (attuale sede dell'Ufficio Anagrafe), la cui attuazione ha come obiettivo trovare nuovi usi e funzioni all'edificio e al suo contesto urbano di riferimento, cioè Piazza Pompilio, su cui si affaccia l'ingresso principale, e Piazza Trieste, sul retro.

La proposta dell'Amministrazione Comunale è quella di insediarvi un'attività ricettiva (bar, ristorante e osteria) quale azione trainante che, da un lato, possa valorizzare il territorio con prodotti locali, e dall'altro dialogare con gli studenti di gastronomia (in particolare quelli dell'Istituto Alberghiero), attraverso l'organizzazione di laboratori, tirocini e contest, sale comuni per lo studio e il lavoro.

Il pubblico è quindi invitato a partecipare al sondaggio compilando il questionario che troverà, come detto, durante la Festa nelle serate di giovedì e venerdì al'apposito Stand del Comune di Forlimpopoli in Piazza Pompilio.