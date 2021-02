Forlimpopoli, lavori alle linee elettriche: divieti di sosta e interruzione di energia

Previsti lavori alle linee elettriche di Forlimpopoli. Tra martedì e mercoledì sarà vietato sostare in via Costa dal civico 42 all'angolo con via Sendi, in quest'ultima via sarà vietata la sosta anche nei tue spazi di fronte al civico 33. Inoltre, mercoledì tra le 12 e le 17, in via Sendi (dal 10 al 12, dal 18 al 26, al 36,40, 3, da 7 a 15, da 19 a 21, 25, 29, 33, da 37 a 39 e 41p), in via Costa (32, da 36 a 42, 9, da 15 a 19) e in via Salanghi (al civico 1) sarà interrotta l'erogazione della corrente elettrica.