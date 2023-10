Forlimpopoli, nuova sede per la Cisl Romagna: "Sempre più vicino alle persone e alle loro necessità"

Inaugurazione ufficiale per la nuova sede della Cisl Romagna di Forlimpopoli, in via Sandro Pertini 30. La cerimonia si è svolta venerdì mattina alla presenza della sindaca Milena Garavini, del segretario generale Cisl Romagna Francesco Marinelli, del segretario regionale Cil Filippo Pieri, della responsabile ServEr Cisl regionale Anna Carini e delle autorità ecclesiastiche cittadine e di pubblica sicurezza.

"Siamo un sindacato per le persone, fortemente radicato sul territorio, sempre a disposizione dei cittadini, fornendo servizi, consulenza e ascolto, in completa sicurezza anche grazie alla nuova sede, che ci permette di avere più spazi a disposizione oltre che di un comodo parcheggio - ha affermato Marinelli -. Anche a Forlimpopoli la Cisl è sempre stata un punto di riferimento per tanti lavoratori, pensionati, giovani precari e disoccupati e vogliamo continuare ad esserlo sempre di più, nell’ottica di riaffermare quel concetto di sindacato di prossimità, sempre più vicino alle persone e ai loro bisogni”.

“Ringraziamo tutte le autorità civili e religiose intervenute all’inaugurazione della nuova sede di Forlimpopoli, dove come Cisl vogliamo praticare quotidianamente solidarietà, assistenza, tutela e consulenza, poiché sappiamo bene quanto ci sia bisogno oggi di luoghi di partecipazione e di ascolto, dove poter trovare un sostegno", ha concluso.