Forlimpopoli, nuova vita per la centralissima via Costa: martedì la presentazione del progetto

Il Comune di Forlimpopoli ha ottenuto un finanziamento regionale, nell'ambito del Bando Regionale di Rigenerazione Urbana, volto all'attuazione del progetto intitolato “L'Asse Nord-Sud della Qualità e del Gusto”, che sviluppa l'idea di un asse territoriale in direzione Nord/Sud (cioè dalla Rocca alla stazione ferroviaria percorrendo via Costa e via Roma) in modo tale da unire i valori storici, paesaggistici e simbolici della città di Forlimpopoli, valorizzandone anche la componente Artusiana nell'anno del bicentenario.

Uno dei progetti più rilevanti ed innovativi riguarda in particolare la riqualificazione della via Andrea Costa, dalla Rocca fino all'incrocio con le vie De Gasperi, Duca D'Aosta e Via Roma e per questo l'amministrazione comunale, nell'imminenza dell'avvio dei cantieri, ha deciso di tornare a presentarne il progetto esecutivo, in un incontro pubblico programmato per martedì 15 Settembre 2020 alle ore 20:45, presso la Sala del Consiglio Comunale, con ingresso libero (nel rispetto delle norme anti-Covid - da Piazza Fratti. Visto il numero limitato dei posti sarà possibile seguire la Conferenza anche via Facebook dalla pagina ufficiale dell'Amministrazione.