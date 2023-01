Forlimpopoli, nuovo bando del Comune per le famiglie in difficoltà: in arrivo contributi economici

Il Comune di Forlimpopoli ha pubblicato un bando per la concessione di contributi economici a famiglie in difficoltà. Si tratta del primo intervento del 2023, che fa seguito ad altre iniziative di sostegno alle famiglie messe in campo dall’amministrazione negli ultimi anni. "Il Comune prosegue nella sua attività di sostegno a fianco dei cittadini in difficoltà - dichiara la sindaca Milena Garavini -. Abbiamo promosso diverse iniziative, dirette e indirette, nel complesso periodo della pandemia e della difficile ripresa post-Covid gravata dalla crisi internazionale. Questo Bando si rivolge alle famiglie in disagio socio economico che invitiamo a fare domanda per alleviare, con i contributi previsti, situazioni difficili".

Chi intende fare domanda non deve essere proprietario di immobili diversi dalla casa di abitazione, non essere proprietario di automobili di cilindrata superiore ai 1600 cc (solo se immatricolate da meno di 10 anni dal momento di presentazione della domanda di contributo), non essere proprietario di natanti o fuoribordo, non possedere un Isee superiore a 8.794,34 euro. La presentazione della domanda è subordinata ad un colloquio con l’assistente sociale di riferimento che, esaminata tutta la situazione, dovrà proporre o meno la concessione del contributo.

Il colloquio con l’assistente sociale va fatto su appuntamento telefonando allo Sportello Sociale al numero 0543/749233. Il modulo per la domanda è reperibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali o scaricabile dal sito www.comune.forlimpopoli.fc.it. La domanda dovrà essere presentata entro giovedì 16 marzo.