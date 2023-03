Forlimpopoli, nuovo look per Piazza Pompilio e Loggia della Misura: ecco il bando per i lavori

Passi avanti verso la riqualificazione di Piazza Pompilio e della Loggia della Misura, a Forlimpopoli. Il Comune ha infatti pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori: la presentazione delle offerte va fatta entro il 3 aprile alle 12; la procedura è stata aperta dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese che ha avviato la gara per l’affidamento lavori. Il progetto, in parte finanziato dalla Regione Emilia Romagna, interessa l’area del centro commerciale mercatale di Forlimpopoli e rappresenta una delle azioni previste nell’ambito di una più ampia azione di rigenerazione urbana del centro storico.

L'ambito di intervento coinvolge la Loggia della Misura, manufatto vincolato per cui gli interventi sono stati concordati e autorizzati dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici di Ravenna, e la attigua Piazza Pompilio, una delle aree mercatali più importanti del Mercato Tradizionale del Giovedì, nonché sovente area di feste e manifestazioni. Una zona strategica e di sicuro valore storico, caratterizzata anche dalla presenza di varie attività commerciali che trarranno sicuramente beneficio dalla riqualificazione.

