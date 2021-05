Forlimpopoli, nuovo sostegno alle famiglie: il Comune eroga altri buoni spesa

Il Comune di Forlimpopoli ha pubblicato un nuovo avviso per l'erogazione di buoni spesa per soddisfare le necessità più urgenti delle famiglie esposte agli effetti economici del Covid-19 e, in caso di residue risorse, ai nuclei familiari in grave disagio economico. "È per noi motivo di orgoglio - affermano il sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini e l’assessore ai servizi sociali Elisa Bedei - continuare a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per dare una mano alle famiglie più colpite dalla pandemia. Un aiuto che pur se limitato è di certo concreto, nella speranza di poterci rialzare tutti quanto prima".

Il sostegno

Possono quindi presentare domanda le famiglie forlimpopolesi in difficoltà a causa della pandemia ed in particolare quelle di cui almeno un componente abbia subito nel periodo marzo 2020 – febbraio 2021 una sospensione o forte contrazione dell’attività lavorativa, la sospensione/cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il mancato inizio del lavoro stagionale o la perdita del lavoro precario.

In seconda battuta, nel caso residuino delle risorse e limitatamente a quelle, potranno essere accolte anche le domande da parte delle famiglie con uno stato di grave disagio economico non derivante dal Covid. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente nel periodo dal 5 al 26 maggio, compilando il modulo scaricabile dal sito del Comune di Forlimpopoli (all’indirizzo https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7426).