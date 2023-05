Forlimpopoli onora quattro cittadini emeriti: daranno il nome di tre strutture sportive

Emozione e commossi ricordi sabato mattina per l’intitolazione di tre strutture sportive nell’area polisportiva di Via del Tulipano, onorando quattro cittadini emeriti di Forlimpopoli che si sono distinti in ambito sportivo e ricordandone l’attività svolta anche in favore dello sport forlimpopolese. Il campo sportivo in erba sintetica porta il nome del maestro Primo "Sante" Bastoni, mentre il campo da basket ad utenza libera è intitolato ai grandi sportivi Luigi Angelini e Enrico Aldini. Infine al Palazzetto dello sport Nuova Struttura è stata apposta la targa intitolata a Giorgio Giorgini. Alla cerimonia di sabato erano presenti la sindaca Milena Garavini, familiari dei cittadini emeriti e forlimpopolesi che hanno voluto testimoniare la vicinanza ai loro concittadini.