Forlimpopoli, partita la macchina organizzativa in vista delle elezioni

Si è messa in moto amche a Forlimpopoli la macchina organizzativa in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Da giovedì sarà possibile rivolgersi all’ufficio Elettorale del Comune per richiedere un duplicato della tessera elettorale per furto, smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi. Non serve chiedere l’appuntamento, basta presentarsi negli orari di apertura dell'ufficio anagrafe C’è tempo, invece, fino a lunedì prossimo per chiedere di esercitare il diritto di voto a domicilio (possibilità riservata agli elettori affetti da gravi infermità che ne impediscono l’allontanamento dall’abitazione). La domanda va indirizzata al sindaco e deve essere accompagnata da una specifica certificazione, da richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl (Via della Rocca 19) telefonando al numero 0543/733585 da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Maggiori dettagli sul sito del Comune di Forlimpopoli www.comune.forlimpopoli.fc.it