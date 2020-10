Forlimpopoli, pensionati attivi nei progetti socialmente utili: previsti compensi

È online sul sito del Comune di Forlimpopoli (www.comune.forlimpopoli.fc.it) il modulo per candidarsi a svolgere piccolo ma importanti servizi per la comunità forlimpopolese. Per candidarsi è necessario essere residenti in città, avere fra i 55 e i 75 anni, essere in pensione, presentare idoneità psicofisica allo svolgimento delle attività del progetto, essere in possesso dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne e non avere precedenti penali.

Gli ambiti sono numerosi e vanno dall’attività sociale (supporto ai servizi sociali, assistenza, attività educative e ricreative), scolastica (assistenza al trasporto dei minori, assistenza all’attraversamento della strada, pre-post scuola ecc), culturale e sportiva (collaborazione nell’organizzazione e promozione delle iniziative, custodia e chiusura degli spazi comunali ecc), manutentiva (supporto agli operatori per lavori di piccola manutenzione, supporto per pulizia piazze e giardini) e archiviazione pratiche. "Si intende così da una parte favorire la partecipazione attiva alla vita della città da parte delle persone ritiratesi dal lavoro e dall'altra si mira a metterne l'esperienza e la disponibilità al servizio di tutti i cittadini, in un'ottica di reciproco sostegno", spiega l'amministrazione comunale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le attività non sono volontariato, né rapporto di lavoro subordinato, ma sono considerate inserimento sociale del pensionato nella società attiva, pertanto verrà corrisposto un compenso forfettario (5 euro lordi a fronte di un servizio che può variare indicativamente da un minimo di 10 ad un massimo di 80 ore mensili) e verrà aperta una posizione assicurativa.