Forlimpopoli, piace ai cittadini la palestra a cielo aperto realizzata all'interno del parco

È una vera palestra a cielo aperto l’area attrezzata realizzata nel parco “Luciano Lama” di Forlimpopoli grazie al progetto Sport di TUTTI – Parchi”, ideato da Sport e Salute S.p.A. (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita).

Barre per trazione, scale per arrampicata, panche per addominali, cyclette e altro ancora: non c’è che l’imbarazzo della scelta per fare esercizio fisico all’aria aperta, da soli o in gruppo. Non solo: su ogni attrezzo si trova un QR Code per scaricare tutorial di allenamento per effettuare correttamente e in modo efficace i vari esercizi.

L’inaugurazione e la consegna alla cittadinanza si è svolta nella mattinata di sabato 17 febbraio. A tagliare il nastro la Sindaca Milena Garavini e l’Assessore allo Sport Adriano Bonetti insieme alla Coordinatrice di Sport e Salute S.p.A. Antonella Luminosi, a Davide Ceccaroni di Uisp (a cui è affidata la gestione e manutenzione dell’area) e a Loris Cappanna, campione paralimpico di maratona, mezza maratona e paraduathlon sprint.

E già dallo scorso fine settimana in molti hanno sperimentato gli attrezzi a disposizione, dimostrando il proprio apprezzamento per l’iniziativa.