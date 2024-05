Forlimpopoli più "cardio-protetta": donato un defibrillatore

Un defibrillatore per potenziare la dotazione degli istituti scolastici di Forlimpopoli e permettere di intervenire prontamente in caso di necessità. A donarlo alla comunità di Forlimpopoli la ditta Romagnola Conglomerati srl. Nei giorni scorsi il legale rappresentante dell’azienda Stefano Minghetti e l’ingegner Franco Faggiotto hanno consegnato l’apparecchiatura in Comune. Caloroso il ringraziamento dell’Amministrazione comunale che ha sottolineato la generosità del gesto e l’importanza di poter contare sulla presenza di defibrillatori nei luoghi pubblici, nella consapevolezza di quanto sia importante agire con la massima prontezza per soccorrere chi è colpito da un attacco di cuore.