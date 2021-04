Forlimpopoli, più sicura ed accogliente: la biblioteca comunale "Artusi" si rinnova

La biblioteca comunale “P. Artusi” di Forlimpopoli continua a rinnovarsi per assicurare - oltre che un servizio sempre più efficiente – anche un ambiente sempre più sicuro ed accogliente. Approfittando anche del periodo di riduzione delle attività in presenza, l’amministrazione comunale è già intervenuta sull’ingresso nelle settimane scorse (rendendolo molto più agevole anche per le persone anziane e con problemi di deambulazione) e procederà tra questa e la prossima settimana al completo rinnovo degli arredi della sezione per ragazzi, a conferma dell’attenzione riservata a tutte le fasce d’età della propria utenza.

Pe rendere possibile tale intervento in sicurezza la Biblioteca Comunale rimarrà chiusa nelle due giornate di giovedì 29 aprile e martedì 4 maggio, mentre venerdì 30 aprile, lunedì 3 maggio e mercoledì 5 maggio sarà attivo il servizio di prestito limitatamente ai volumi delle sezioni per adulti. Da giovedì 6 il servizio tornerà quindi pienamente regolare. Questi gli orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18, martedì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 12.